HORNBACH-Aktie dennoch leichter: HORNBACH Holding plant kräftige Dividendenerhöhung

Heute im Fokus

Ukraine-Krieg im Ticker: DAX klar im Minus -- Bitcoin auf Viermonatstief -- HOCHTIEF mit Gewinnsprung -- Infineon übertrifft Erwartungen -- SMA Solar, Sixt im Fokus

Fraport nimmt Stellung zu Beteiligung in Russland. Verdi ruft Beschäftigte der Deutschen Telekom erneut zu Warnstreiks auf. HORNBACH Holding plant kräftige Dividendenerhöhung. Sentix-Konjunkturindex fällt zum dritten Mal in Folge. Putin begründet Angriff der Ukraine mit Nato-Expansion. Bechtle kauft in den Niederlanden zu. BioNTech zweifelt nicht an Wirkung von Corona-Impfstoff.