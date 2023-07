Gorilla Technology-Aktie zündet an der NASDAQ Kursfeuerwerk: Ägypten beauftragt Gorilla Technology mit Smart-Government-Projekt

Aussicht auf Rentabilität

Nachdem das KI-Datenanalyseunternehmen Gorilla Technology kürzlich bereits einen Auftrag aus Taiwan erhielt, beauftragte nun auch die ägyptische Regierung den Softwareentwickler mit einer Smart-Government-Lösung.

• Videoanalyse und Cybersicherheit mittels KI

• Auftrag aus Ägypten stimmt zuversichtlich

• NASDAQ-IPO erst im Juli 2022

Gorilla Technology bietet KI-gestützte Videoanalyse und Cybersicherheit an

Neben den großen Branchen-Gewinnern Microsoft und NVIDIA setzt auch der Softwareentwickler Gorilla Technology auf Lösungen, die auf künstlicher Intelligenz (KI) basieren. Das 2001 gegründete Datenanalyseunternehmen setzt seinen Fokus auf Videoanalyse und Cybersicherheit. So bietet Gorilla Technology seine KI-gestützte Videoanalyse sowohl Regierungen als auch Unternehmen an und wirbt damit, mithilfe dieser Tools "Menschen und Gemeinschaften zu schützen", wie es auf dem Webauftritt heißt.

Ägyptische Regierung bestellt Sicherheitslösung

Seit neuestem zählt auch die ägyptische Regierung zu den Kunden des IT-Entwicklers mit Sitz in London, wie aus einer Pressemitteilung hervorgeht. Im Rahmen des Vertrags implementiert Gorilla Technology für die Landesführung eine Smart Government Security Convergence-Lösung, zu der neben Zugangskontrollsystemen, Behördenkommunikation und Cybersicherheitsmaßnahmen auch ein zentralisiertes Kommando- und Kontrollzentrum gehört. "Wir wissen das Vertrauen, das die ägyptische Regierung in unser Team, unsere Produkte und Lösungen setzt, sehr zu schätzen. Dieser Erfolg ist ein Beweis für die unermüdlichen Bemühungen der Vertreter der ägyptischen Regierung und aller Mitarbeiter von Gorilla. Die schiere Größe ist einzigartig und bringt uns unserer Vision näher, als globaler Plattform-as-a-Service-Anbieter und Katalysator für Innovationen anerkannt zu werden", erklärte Gorilla Technology-CEO Jay Chandan gemäß der Ankündigung.

Chance auf Rentabilität bis Ende 2024

Der Vertrag wurde über eine Laufzeit von drei Jahren abgeschlossen und soll mehr als 270 Millionen US-Dollar wert sein, so das Unternehmen. Dies entspricht dem größten Kundengewinn, den Gorilla Technology bislang verbuchen konnte. "Dies ist das größte Projekt, das wir jemals gewonnen haben, und einschließlich unseres jüngsten Gewinns in Taiwan haben wir uns in diesem Quartal nun Projekte im Wert von 300 Millionen US-Dollar gesichert", so Chandan. Erst im Juni kündigte das Unternehmen an, den Zuschlag für ein 5G-Telekommunikations- und Netzwerksicherheitsprojekt in Taiwan erhalten zu haben. Dank des neuen Auftrags aus Ägypten könne man bis Ende 2024 rentabel werden, so Gorilla Technology.

So reagiert die Gorilla Technology-Aktie

Die Aussicht auf die Rentabilität des Unternehmens versetzt auch die Anleger in Feierlaune. Im Handel an der NASDAQ gewann die Gorilla Technology-Aktie letztlich 124,88 Prozent auf 4,70 US-Dollar.

Ein neues Rekordhoch ist für das KI-Unternehmen jedoch nicht in Sicht: Das Papier ist erst seit knapp einem Jahr börsennotiert und stieg am ersten Handelstag am 14. Juli 2022 auf bis zu 37,99 US-Dollar. Anschließend musste die Gorilla Technology-Aktie jedoch deutliche Kursverluste hinnehmen und rutschte zuletzt sogar unter die 2-US-Dollar-Marke. Die Neuigkeiten könnten dem angeschlagenen Tech-Titel nun aber möglicherweise wieder auf die Beine helfen.

Redaktion finanzen.net