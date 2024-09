Autobauer Stellantis ruft weltweit rund 1,5 Millionen Fahrzeuge zurück - insbesondere Ram Trucks

Grund für den Rückruf sei ein Softwarefehler im Antiblockiersystem. Auch die "National Highway Traffic Safety Administration" warnte bereits.

Der französisch-italienische Autobauer Stellantis ruft 1,46 Millionen Fahrzeuge zurück, berichtet „Reuters“. Grund dafür sei ein Softwarefehler im Antiblockiersystem. Er könnte das Unfallrisiko erhöhen. Die National Highway Traffic Safety Administration (NHSA) warnte vor einer erheblichen Unfallgefahr.

1,46 Millionen Fahrzeuge, so teilte es die Chrysler-Muttergesellschaft Stellantis am vergangenen Samstag mit, werden zurückgerufen.

Grund dafür ist laut des französisch-italienischen Autobauers ein Softwarefehler im Antiblockiersystem. Er könnte die Unfallgefahr deutlich erhöhen. Auch die "National Highway Traffic Safety Administration" (NHSA) warnte davor, dass durch die Fehlfunktion die elektronische Stabilitätskontrolle deaktiviert werden könne. Stellantis versicherte jedoch, dass dem Unternehmen ein Zusammenhang zu vergangenen Verletzungen oder Unfälle, die mit diesem Problem zusammenhingen, derzeit nicht bekannt sei.

Bereits im Juli dieses Jahres, so berichtete es "Auto Motor Sport" meldeten die Tochterunternehmen Citroën, DS, Opel und Peugeot Softwareprobleme und kündigten diesbezügliche Rückrufaktionen an. Auch das Kraftfahrtbundesamt stellte bereits im Februar fest, dass die Hochdruckleitung der hydraulischen Lenkunterstützung "nicht den Spezifikationen entsprechen", so das Magazin.

Betroffen von der Rückrufaktion sind 1,23 Millionen Ram 1500 Trucks der Modelljahre 2019 und 2021 bis 2024 in den Vereinigten Staaten, sowie knapp 159.000 Fahrzeuge in Kanada, 13.000 in Mexiko und 61.000 außerhalb Nordamerikas.

Zudem plane das Unternehmen rund 33.000 Jeep Gladiator-Modelle von 2020 bis 2024 und Jeep Wrangler-Fahrzeuge von 2018 bis 2024 wegen eines möglichen internen Kurzschlusses im Kombi-Instrument zurückzurufen.

