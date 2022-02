Axactor SE Registered gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Axactor SE Registered hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 18.02.2022 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.12.2021 abgelaufen war.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 62,40 Prozent auf 21,9 Millionen EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 58,3 Millionen EUR erwirtschaftet worden.

Für das Geschäftsjahr wurde ein Verlust je Aktie von 0,108 EUR gegenüber 0,138 EUR im Vorjahr verkündet.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr belief sich auf 195,53 Millionen EUR – das entspricht einem Minus von 4,62 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 205,00 Millionen EUR in den Büchern gestanden hatten.

Analysten waren im Durchschnitt von einem Verlust je Aktie von 0,062 EUR und einem Umsatz von 204,38 Millionen EUR für das Geschäftsjahr ausgegangen.

Redaktion finanzen.net