Axita Cotton mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

06.01.26 06:35 Uhr
Axita Cotton hat am 05.01.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.12.2025 abgelaufen war.

Das EPS belief sich auf 0,07 INR gegenüber -0,040 INR je Aktie im Vorjahresquartal.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 60,80 Prozent auf 894,0 Millionen INR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 2,28 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.net

