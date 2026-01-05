Axita Cotton mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
Werte in diesem Artikel
Axita Cotton hat am 05.01.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.12.2025 abgelaufen war.
Das EPS belief sich auf 0,07 INR gegenüber -0,040 INR je Aktie im Vorjahresquartal.
Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 60,80 Prozent auf 894,0 Millionen INR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 2,28 Milliarden INR erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.net
Ausgewählte Hebelprodukte auf Axita Cotton
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Axita Cotton
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent