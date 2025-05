Baader Bank-Führungskraft modifiziert Depot - so reagiert die Aktie

Aktien wechseln den Besitzer

Die Veränderung im Depot eines Insiders sorgte bei der Baader Bank-Aktie für Bewegung.

Zu einem Eigengeschäft einer Führungskraft kam es am 30.04.2025 bei Baader Bank. Die offizielle Bestätigung der Transaktion ging am 02.05.2025 ein. Sein Engagement in Baader Bank ausgebaut, hat am 30.04.2025 Riedel, Oliver, Vorstand. Das Portfolio erweiterte sich damit um 3.002 Aktien zu je 4,39 EUR. Die Baader Bank-Aktie notierte im FSE-Handel letzten Endes mit Abschlägen von 2,90 Prozent bei 4,36 EUR.

Die Aktie legte am Veröffentlichungstag der BaFin letztlich in der FSE-Sitzung 7,20 Prozent auf 4,74 EUR zu. Der Tagesumsatz der Baader Bank-Aktie belief sich da auf 350 Aktien. Aktuell ergibt sich für Baader Bank eine Börsenbewertung in Höhe von 216,66 Mio. Euro. An der Börse handelbar sind momentan 48.797.300 Papiere.

Zuvor meldete Baader Bank, dass Riedel, Oliver am 30.04.2025 ein Eigengeschäft tätigte. Bei einem Kurs von 4,44 EUR stockte die Führungsperson das eigene Depot um 2.000 Baader Bank-Aktien auf.

Redaktion finanzen.net