DAX22.832 -2,9%Est505.595 -2,5%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,2300 -3,9%Nas22.152 -1,5%Bitcoin60.437 -2,8%Euro1,1488 +0,3%Öl112,8 +2,9%Gold4.538 -6,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Vonovia A1ML7J Siemens Energy ENER6Y SAP 716460 NVIDIA 918422 DroneShield A2DMAA Lufthansa 823212 Deutsche Telekom 555750 Volkswagen (VW) vz. 766403 Allianz 840400 Commerzbank CBK100 Shell (ex Royal Dutch Shell) A3C99G Deutsche Bank 514000 Infineon 623100 RENK RENK73
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
EZB im Fokus: DAX tiefrot -- Micron-Zahlen: Gewinn vervielfacht -- Fed-Zinsen bleiben stabil -- Samsung, Rüstungsaktien, Siemens Energy, Tesla, NVIDIA, BYD, Gold und Silber im Fokus
Top News
Kommt die Cerebras-Aktie im April? NVIDIA-Herausforderer vor Börsengang unter der Lupe Kommt die Cerebras-Aktie im April? NVIDIA-Herausforderer vor Börsengang unter der Lupe
DAX mit neuem Kursrutsch unter 23.000er-Marke - Steigender Ölpreis und EZB im Fokus DAX mit neuem Kursrutsch unter 23.000er-Marke - Steigender Ölpreis und EZB im Fokus
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Noch bis 13. April bei der Commerzbank gebührenfrei in Vanguard-ETFs investieren
Wer­bung

Babis nennt israelischen Angriff auf Gasfeld 'unbegreiflich'

19.03.26 13:04 Uhr

PRAG (dpa-AFX) - Der tschechische Regierungschef Andrej Babis hat den israelischen Angriff auf das iranische Gasfeld "South Pars" vom Mittwoch als "unbegreiflich" bezeichnet. "Diese Sache hat die Märkte total zerstört, der Gaspreis explodiert", kritisierte der 71-Jährige der Agentur CTK zufolge kurz vor Beginn des EU-Gipfels in Brüssel. Zuvor habe er noch die Hoffnung gehegt, dass die Treibstoff- und Energiepreise in seinem Land bereits ihren Höhepunkt erreicht hätten, sagte der Unternehmer. Die Lage habe sich nun völlig geändert.

Wer­bung

Eigentlich enger Verbündeter Israels

Beobachter bewerteten die scharfe Kritik als ungewöhnlich, denn Tschechien galt bisher als einer der engsten Verbündeten Israels in der Europäischen Union.

Der Milliardär Babis regiert seit Dezember mit seiner rechtspopulistischen Partei ANO in einer Koalition mit zwei Parteien am rechten Rand. Im Wahlkampf hatte er die liberalkonservative Vorgängerregierung für Preissteigerungen unter anderem bei Lebensmitteln und Medikamenten verantwortlich gemacht./hei/DP/stk