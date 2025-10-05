DAX24.379 -0,2%Est505.652 +0,1%MSCI World4.337 +0,2%Top 10 Crypto17,00 +3,3%Nas22.781 -0,3%Bitcoin104.830 +0,5%Euro1,1732 ±0,0%Öl64,36 +0,1%Gold3.886 ±0,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
DroneShield A2DMAA Plug Power A1JA81 Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Tesla A1CX3T Palantir A2QA4J RENK RENK73 Novo Nordisk A3EU6F HENSOLDT HAG000 Alibaba A117ME Lufthansa 823212 D-Wave Quantum A3DSV9 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 Allianz 840400
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX geht mit leichten Verlusten ins Wochenende -- Wall Street schließt uneins - Dow mit Rekord -- BMW steigert US-Absatz -- NVIDIA, Tesla, Palantir, Plug Power, IONOS, Boeing, Rumble im Fokus
Top News
NEU: finanzen.net MSCI World ETF - weltweite Chancen, minimale Kosten NEU: finanzen.net MSCI World ETF - weltweite Chancen, minimale Kosten
Letzte Chance: jetzt Dreifach-Neukundenbonus zum kostenlosen Depot sichern Letzte Chance: jetzt Dreifach-Neukundenbonus zum kostenlosen Depot sichern
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Jetzt 3-fach-Bonus sichern bei finanzen.net zero und dauerhaft Gebühren sparen!

Baden-Württembergs Verkehrsminister fordert mehr Zuverlässigkeit bei der Bahn

05.10.25 14:12 Uhr

STUTTGART (dpa-AFX) - Baden-Württembergs Verkehrsminister Winfried Hermann (Grüne) nimmt die neue Bahn-Chefin Evelyn Palla in die Pflicht, um für mehr Zuverlässigkeit im Zugverkehr zu sorgen. Hermann sagte in Stuttgart: "Wer in ein Unternehmen startet, das so viel Chaos mit seinen Baustellen auslöst, muss hier ausreichend Personal und Geld einsetzen." Immer wieder habe die Bahn Verbesserungen zugesagt.

Wer­bung

Allein im September kam es nach Ministeriumsangaben beispielsweise im Stellwerk Heidelberg zu drei größeren Ausfällen, die jeweils mehrere Stunden lang den Bahnverkehr im Rhein-Neckar-Raum lahmlegten. Zwischen Stuttgart und Ulm sorgte eine Baustelle täglich für größere Verspätungen. In Baden-Württemberg waren zuletzt gleichzeitig über 70 größere Baustellen aktiv. Bauarbeiten seien notwendig, würden aber oft zu kurzfristig angesetzt und schlecht koordiniert, so das Ministerium weiter.

Wie schätzt das Ministerium die Lage ein?

Besonders rund um Stuttgart ist die Situation durch die vielen S21-Baumaßnahmen zusätzlich angespannt. Außerhalb dieser Hotspots - mit Ausnahme des Stellwerks Heidelberg und der parallelen Sperrungen von Gäubahn und Südwestbahn - läuft der Betrieb jedoch nicht flächendeckend so schlecht, wie es derzeit wirkt, wie das Ministerium weiter mitteilte.

Hermann sagte weiter, die Herausforderungen seien riesig - gerade auch im Bahnland Baden-Württemberg: Sanierung und Digitalisierung sowie die Fertigstellung der Großprojekte Stuttgart 21 und des Ausbaus der Rheintalbahn. "Wir erwarten, dass die neue Bahn-Chefin Palla dabei die Kundinnen und Kunden konsequent in den Mittelpunkt stellt. Die Zuverlässigkeit des Systems Schiene muss insgesamt spürbar verbessert werden."/ols/DP/he