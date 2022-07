Telekom-Aktie: KKR-Bündnis führt anscheinend im Bieterrennen um Funkmastsparte der Deutschen Telekom

Dessen Gebot werde als attraktiver angesehen als die konkurrierende Offerte von Brookfield Asset Management und der spanischen Cellnex Telecom , berichtete die Nachrichtenagentur Bloomberg am Montagabend unter Berufung auf mit der Sache vertraute Personen. Den Bloomberg-Quellen zufolge will die Telekom noch in dieser Woche entscheiden, wer den Zuschlag erhält.

KKR hat den Angaben zufolge zusammen mit Global Infrastructure Partners (GIP) und Stonepeak ein verbindliches Angebot für einen Kontrollanteil an dem Geschäft abgegeben, wie Bloomberg bereits im Juni berichtet hatte. Den Insidern zufolge könnte die Funkturmsparte bei dem Deal mit rund 20 Milliarden US-Dollar (19,2 Mrd Euro) bewertet werden. Allerdings könne der Verkauf auch abgesagt werden - oder es könnten weitere Interessenten auftauchen, hieß es.

Vertreter von Brookfield, Cellnex, GIP und KKR lehnten eine Stellungnahme auf Nachfrage von Bloomberg ab. Ein Telekom-Sprecher reagierte außerhalb der Geschäftszeiten zunächst nicht auf eine Anfrage. Auch von Stonepeak konnte Bloomberg zunächst keine Stellungnahme erhalten.

/stw

BONN (dpa-AFX)

Ausgewählte Hebelprodukte auf Cellnex Telecom S.A. Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Cellnex Telecom S.A. Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Cellnex Telecom S.A.

Bildquellen: Tobias Steinert / Shutterstock.com, Deutsche Telekom