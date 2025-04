Ballard Power Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Ballard Power am Nachmittag tiefer

So bewegt sich Ballard Power

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Ballard Power. Die Ballard Power-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung zuletzt 1,4 Prozent im Minus bei 1,09 USD.

Die Ballard Power-Aktie gab im NASDAQ-Handel um 15:52 Uhr um 1,4 Prozent auf 1,09 USD nach. In der Spitze büßte die Ballard Power-Aktie bis auf 1,08 USD ein. Bei 1,10 USD eröffnete der Anteilsschein. Die Anzahl der bisher gehandelten Ballard Power-Aktien beläuft sich auf 69.438 Stück.

Mit einem Kursgewinn bis auf 3,38 USD erreichte der Titel am 10.04.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Ballard Power-Aktie somit 67,85 Prozent niedriger. Am 01.04.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 1,08 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Ballard Power-Aktie 0,92 Prozent sinken.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 CAD an Ballard Power-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 CAD.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Ballard Power am 13.03.2025 vor. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,22 CAD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Ballard Power -0,23 CAD je Aktie generiert. Das vergangene Quartal hat Ballard Power mit einem Umsatz von insgesamt 34,29 Mio. CAD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 62,84 Mio. CAD erwirtschaftet worden waren, um 45,43 Prozent verringert.

Am 07.05.2025 werden die Q1 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

2025 dürfte Ballard Power einen Verlust von -0,567 CAD verbuchen, davon gehen Experten aus.

