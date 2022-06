Ballard Power Aktie News: Ballard Power am Nachmittag mit roten Vorzeichen

Die Ballard Power-Aktie musste um 01.06.2022 16:22:00 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 1,3 Prozent auf 6,89 EUR abwärts. Die Ballard Power-Aktie sank bis auf 6,82 EUR. Bei 6,87 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Der Tagesumsatz der Ballard Power-Aktie belief sich zuletzt auf 26.937 Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 16,70 EUR. Dieser Kurs wurde am 02.11.2021 erreicht. Der aktuelle Kurs der Ballard Power-Aktie ist somit 58,73 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 12.05.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 5,60 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die Ballard Power-Aktie mit einem Verlust von 23,16 Prozent wieder erreichen.

Am 09.05.2022 hat Ballard Power die Kennzahlen zum am 31.03.2022 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Ballard Power vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,18 CAD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,07 CAD je Aktie erwirtschaftet. Im abgelaufenen Quartal hat Ballard Power 27,25 CAD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 25,67 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 21,68 CAD erwirtschaftet worden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2022 dürfte Ballard Power am 03.08.2022 vorlegen.

Experten gehen davon aus, dass Ballard Power im Jahr 2023 -0,566 CAD je Aktie Verlust verbuchen wird.

