Ballard Power Aktie News: Ballard Power mit Verlusten

Das Papier von Ballard Power gab in der Frankfurt-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 2,6 Prozent auf 11,85 EUR abwärts. Die Abwärtsbewegung der Ballard Power-Aktie ging bis auf 11,85 EUR. Die Frankfurt-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 12,15 EUR. Im Frankfurt-Handel wechselten bis jetzt 1.986 Ballard Power-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 09.02.2021 bei 34,80 EUR. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 10,26 EUR. Dieser Wert wurde am 11.05.2021 erreicht.

Der Verlust 2022 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -0,255 CAD je Ballard Power-Aktie belaufen.

Ballard Power Systems Inc. ist ein kanadischer Hersteller von Brennstoffzellen. Die emissionsfreien PEM-Brennstoffzellen von Ballard ermöglichen die Elektrifizierung der Mobilität, einschließlich Bussen, Nutzfahrzeugen, Zügen, Seeschiffen, Personenkraftwagen und Gabelstaplern.

