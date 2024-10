Ballard Power Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Ballard Power am Nachmittag verlustreich

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Ballard Power. Die Ballard Power-Aktie musste zuletzt im NASDAQ-Handel abgeben und fiel um 3,9 Prozent auf 1,71 USD.

Das Papier von Ballard Power gab in der NASDAQ-Sitzung ab. Um 15:50 Uhr ging es um 3,9 Prozent auf 1,71 USD abwärts. Die Ballard Power-Aktie gab in der Spitze bis auf 1,71 USD nach. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 1,77 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 40.982 Ballard Power-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 15.12.2023 bei 4,01 USD. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Ballard Power-Aktie mit einem Kursplus von 134,50 Prozent wieder erreichen. Am 07.09.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 1,62 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Ballard Power-Aktie 5,88 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Ballard Power-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 0,000 CAD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 CAD aus.

Am 12.08.2024 legte Ballard Power die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2024 endete, vor. Das EPS wurde auf einen Verlust von -0,14 CAD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,14 CAD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 21,90 Mio. CAD vermeldet – das entspricht einem Plus von 6,52 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 20,56 Mio. CAD in den Büchern standen.

Die Kennzahlen für Q3 2024 dürfte Ballard Power am 05.11.2024 präsentieren.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2024 ein EPS von --0,675 CAD je Ballard Power-Aktie.

