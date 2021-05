Ballard Power-Aktie aktuell: Ballard Power gefragt

Die Aktionäre schickten das Papier von Ballard Power nach oben. Im Frankfurt-Handel gewann die Aktie zuletzt 4,8 Prozent auf 14,05 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Ballard Power-Aktie bei 14,30 EUR. Den Frankfurt-Handel startete das Papier bei 13,51 EUR. Bisher wurden heute 77.246 Ballard Power-Aktien gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 09.02.2021 bei 34,80 EUR. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 8,20 EUR. Dieser Wert wurde am 15.05.2020 erreicht.

In der Bilanz 2022 dürfte Experten zufolge ein Minus von -0,173 CAD je Ballard Power-Aktie stehen.

Ballard Power Systems Inc. ist ein kanadischer Hersteller von Brennstoffzellen. Die emissionsfreien PEM-Brennstoffzellen von Ballard ermöglichen die Elektrifizierung der Mobilität, einschließlich Bussen, Nutzfahrzeugen, Zügen, Seeschiffen, Personenkraftwagen und Gabelstaplern.

