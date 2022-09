Ballard Power Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Ballard Power tendiert am Vormittag fester

Die Ballard Power-Aktie konnte um 09:22 Uhr im Frankfurt-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,2 Prozent auf 7,29 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Ballard Power-Aktie bisher bei 7,29 EUR. Bei 7,15 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 683 Ballard Power-Aktien umgesetzt.

Am 08.11.2021 erreichte der Anteilsschein mit 16,98 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 57,07 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 16.06.2022 (5,55 EUR). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Ballard Power-Aktie 31,33 Prozent sinken.

Am 10.08.2022 hat Ballard Power in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2022 – vorgestellt. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,24 CAD. Im Vorjahresquartal hatten -0,09 CAD je Aktie in den Büchern gestanden. Mit einem Umsatz von 26,67 CAD, gegenüber 31,44 CAD im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 15,19 Prozent präsentiert.

Die Kennzahlen für Q3 2022 dürfte Ballard Power am 02.11.2022 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Ballard Power einen Verlust von -0,763 CAD je Aktie in der Bilanz 2022 stehen haben dürfte.

