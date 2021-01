Ballard Power-Aktie aktuell: Anleger greifen bei Ballard Power zu

Die Ballard Power-Aktie stieg im Frankfurt-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 2,8 Prozent auf 23,00 EUR. Im Tageshoch stieg die Ballard Power-Aktie bis auf 24,60 EUR. Bei 23,23 EUR startete der Titel in den Frankfurt-Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 119.925 Ballard Power-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (24,60 EUR) erklomm das Papier am 08.01.2021. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 6,26 EUR. Dieser Wert wurde am 16.03.2020 erreicht.

Der Verlust 2022 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -0,095 CAD je Ballard Power-Aktie belaufen.

Ballard Power Systems Inc. ist ein kanadischer Hersteller von Brennstoffzellen. Die emissionsfreien PEM-Brennstoffzellen von Ballard ermöglichen die Elektrifizierung der Mobilität, einschließlich Bussen, Nutzfahrzeugen, Zügen, Seeschiffen, Personenkraftwagen und Gabelstaplern.

