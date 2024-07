Ballard Power Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Ballard Power am Nachmittag höher

Notierung im Blick

Die Aktie von Ballard Power gehört am Montagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Das Papier von Ballard Power konnte zuletzt klettern und stieg im NASDAQ-Handel um 0,4 Prozent auf 2,35 USD.

Das Papier von Ballard Power konnte um 15:48 Uhr klettern und stieg im NASDAQ-Handel um 0,4 Prozent auf 2,35 USD. Das bisherige Tageshoch markierte die Ballard Power-Aktie bei 2,39 USD. Bei 2,35 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 55.355 Ballard Power-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 10.08.2023 bei 5,11 USD. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 117,23 Prozent hinzugewinnen. Am 03.07.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 2,15 USD ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 8,51 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Experten gehen davon aus, dass Ballard Power-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 CAD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Ballard Power 0,000 CAD aus.

Am 07.05.2024 hat Ballard Power die Kennzahlen zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Ballard Power vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,19 CAD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,15 CAD je Aktie erwirtschaftet. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 19,49 Mio. CAD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 7,98 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Ballard Power einen Umsatz von 18,05 Mio. CAD eingefahren.

Die Ballard Power-Bilanz für Q2 2024 wird am 07.08.2024 erwartet.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass Ballard Power 2024 einen Verlust in Höhe von -0,722 CAD ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Ballard Power-Aktie

NASDAQ Composite Index-Titel Ballard Power-Aktie: So viel Verlust hätte ein Ballard Power-Investment von vor einem Jahr eingefahren

NASDAQ Composite Index-Papier Ballard Power-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Ballard Power-Investment von vor 10 Jahren verloren

Gute Stimmung in New York: NASDAQ Composite am Dienstagnachmittag im Aufwind