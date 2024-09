Ballard Power Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Ballard Power am Montagnachmittag im Plus

Aktie im Blick

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Ballard Power. Zuletzt ging es für das Ballard Power-Papier aufwärts. Im NASDAQ-Handel verteuerte es sich um 1,5 Prozent auf 1,70 USD.

Die Ballard Power-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung um 15:50 Uhr 1,5 Prozent im Plus bei 1,70 USD. Die Ballard Power-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 1,70 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 1,69 USD. Zuletzt wechselten via NASDAQ 58.682 Ballard Power-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 16.09.2023 auf bis zu 4,34 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. 156,05 Prozent Plus fehlen der Ballard Power-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 06.09.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 1,62 USD ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Ballard Power-Aktie 4,95 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Ballard Power-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 0,000 CAD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 CAD aus.

Die Zahlen des am 30.06.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte Ballard Power am 12.08.2024. Ballard Power hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,14 CAD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,14 CAD je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 6,52 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 20,56 Mio. CAD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 21,90 Mio. CAD ausgewiesen.

Mit der Q3 2024-Bilanzvorlage von Ballard Power wird am 05.11.2024 gerechnet.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2024 ein Verlust in Höhe von -0,681 CAD je Ballard Power-Aktie in den Büchern stehen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Ballard Power-Aktie

NASDAQ Composite Index-Papier Ballard Power-Aktie: So viel Verlust hätte ein Ballard Power-Investment von vor 3 Jahren eingebracht

Freundlicher Handel in New York: Börsianer lassen NASDAQ Composite nachmittags steigen

NASDAQ Composite Index-Wert Ballard Power-Aktie: So viel Verlust hätte ein Ballard Power-Investment von vor einem Jahr eingebracht