Ballard Power Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Ballard Power tendiert am Freitagnachmittag schwächer

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Ballard Power. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im NASDAQ-Handel verbilligte sie sich um 1,4 Prozent auf 1,75 USD.

Das Papier von Ballard Power gab in der NASDAQ-Sitzung ab. Um 15:50 Uhr ging es um 1,4 Prozent auf 1,75 USD abwärts. Zwischenzeitlich weitete die Ballard Power-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 1,71 USD aus. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 1,75 USD. Bisher wurden via NASDAQ 136.018 Ballard Power-Aktien gekauft oder verkauft.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 3,66 USD. Dieser Kurs wurde am 02.02.2024 erreicht. Gewinne von 109,46 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Anteilsschein verbuchte am 14.11.2024 Kursverluste bis auf 1,24 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Ballard Power-Aktie mit einem Verlust von 29,23 Prozent wieder erreichen.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 CAD. Im Vorjahr hatte Ballard Power 0,000 CAD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Ballard Power veröffentlichte am 05.11.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2024 abgelaufenen Jahresviertel. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,93 CAD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Ballard Power -0,28 CAD je Aktie generiert. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 45,58 Prozent zurück. Hier wurden 20,13 Mio. CAD gegenüber 36,99 Mio. CAD im Vorjahreszeitraum generiert.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2024 wird am 06.03.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2024 ein Verlust in Höhe von -1,407 CAD je Ballard Power-Aktie in den Büchern stehen.

