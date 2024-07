Ballard Power Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Ballard Power am Freitagnachmittag mit grünen Vorzeichen

Blick auf Aktienkurs

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Freitagnachmittag der Anteilsschein von Ballard Power. Das Papier von Ballard Power legte zuletzt zu und stieg im NASDAQ-Handel um 3,2 Prozent auf 2,56 USD.

Die Aktie legte um 15:50 Uhr in der NASDAQ-Sitzung 3,2 Prozent auf 2,56 USD zu. Bei 2,61 USD markierte die Ballard Power-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Den Handelstag beging das Papier bei 2,54 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 166.027 Ballard Power-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 10.08.2023 auf bis zu 5,11 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 99,41 Prozent könnte die Ballard Power-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 2,15 USD. Dieser Wert wurde am 03.07.2024 erreicht. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Ballard Power-Aktie 16,02 Prozent sinken.

Die Dividendenausschüttung für Ballard Power-Aktionäre betrug im Jahr 2023 0,000 CAD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 CAD belaufen.

Am 07.05.2024 hat Ballard Power die Kennzahlen zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,19 CAD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Ballard Power -0,15 CAD je Aktie generiert. Beim Umsatz wurden 19,49 Mio. CAD gegenüber 18,05 Mio. CAD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die Vorlage der Q2 2024-Finanzergebnisse wird für den 12.08.2024 terminiert. Einen Blick in die Q2 2025-Bilanz können Ballard Power-Anleger Experten zufolge am 06.08.2025 werfen.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2024 ein Verlust in Höhe von -0,722 CAD je Ballard Power-Aktie in den Büchern stehen.

