Ballard Power Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Ballard Power am Nachmittag in Rot

Kursverlauf

Die Aktie von Ballard Power gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Ballard Power-Aktie notierte zuletzt im NASDAQ-Handel in Rot und verlor 3,3 Prozent auf 1,91 USD.

Werte in diesem Artikel

Die Ballard Power-Aktie musste um 15:53 Uhr im NASDAQ-Handel abgeben und fiel um 3,3 Prozent auf 1,91 USD. In der Spitze büßte die Ballard Power-Aktie bis auf 1,91 USD ein. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 1,98 USD. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 82.313 Ballard Power-Aktien.

Am 16.08.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 4,62 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. 142,52 Prozent Plus fehlen der Ballard Power-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 1,78 USD am 13.08.2024. Derzeit notiert die Ballard Power-Aktie damit 7,32 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Ballard Power-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 0,000 CAD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 CAD aus.

Am 12.08.2024 äußerte sich Ballard Power zu den Kennzahlen des am 30.06.2024 ausgelaufenen Quartals. Das EPS lag bei -0,14 CAD. Ein Jahr zuvor waren -0,14 CAD je Aktie erzielt worden. Das vergangene Quartal hat Ballard Power mit einem Umsatz von insgesamt 21,90 Mio. CAD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 20,56 Mio. CAD erwirtschaftet worden waren, um 6,52 Prozent gesteigert.

Voraussichtlich am 05.11.2024 dürfte Ballard Power Anlegern einen Blick in die Q3 2024-Bilanz gewähren.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2024 ein EPS von --0,683 CAD je Ballard Power-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Ballard Power-Aktie

Ballard Power-Aktie in Rot: Ballard Power weitet Verluste aus

Ausblick: Ballard Power präsentiert Quartalsergebnisse

NASDAQ Composite Index-Papier Ballard Power-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Ballard Power von vor 3 Jahren eingebracht