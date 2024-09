Ballard Power Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Anleger trennen sich am Nachmittag vermehrt von Ballard Power

Aktienentwicklung

Die Aktie von Ballard Power gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Ballard Power-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im NASDAQ-Handel ging es um 0,3 Prozent auf 1,70 USD abwärts.

Die Ballard Power-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung um 15:52 Uhr um 0,3 Prozent auf 1,70 USD ab. Der Kurs der Ballard Power-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 1,68 USD nach. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 1,70 USD. Zuletzt wechselten via NASDAQ 35.959 Ballard Power-Aktien den Besitzer.

Am 21.09.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 4,09 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. 141,30 Prozent Plus fehlen der Ballard Power-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 1,62 USD. Dieser Wert wurde am 07.09.2024 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Ballard Power-Aktie derzeit noch 4,72 Prozent Luft nach unten.

Ballard Power-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 0,000 CAD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 CAD aus.

Die Bilanz zum am 30.06.2024 abgelaufenen Quartal legte Ballard Power am 12.08.2024 vor. Ballard Power hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,14 CAD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,14 CAD je Aktie gewesen. Beim Umsatz wurden 21,90 Mio. CAD gegenüber 20,56 Mio. CAD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 05.11.2024 erfolgen.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Ballard Power-Verlust in Höhe von -0,679 CAD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Ballard Power-Aktie

Ballard Power - Mit umweltfreundlichen Brennstoffzellen zum Erfolg

Angespannte Stimmung in New York: NASDAQ Composite notiert schlussendlich im Minus

Börse New York: NASDAQ Composite fällt am Nachmittag zurück