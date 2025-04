Ballard Power Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Ballard Power tendiert am Montagnachmittag auf rotem Terrain

So bewegt sich Ballard Power

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Ballard Power. Das Papier von Ballard Power gab in der NASDAQ-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 2,2 Prozent auf 1,11 USD abwärts.

Um 15:50 Uhr ging es für die Ballard Power-Aktie nach unten. Im NASDAQ-Handel fiel das Papier um 2,2 Prozent auf 1,11 USD. Die größten Abgaben verzeichnete die Ballard Power-Aktie bis auf 1,10 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 1,12 USD. Bisher wurden via NASDAQ 54.460 Ballard Power-Aktien gekauft oder verkauft.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (3,33 USD) erklomm das Papier am 15.05.2024. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 201,36 Prozent. Kursverluste drückten das Papier am 09.04.2025 auf bis zu 1,01 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 8,60 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nachdem im Jahr 2024 0,000 CAD an Ballard Power-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 CAD aus.

Ballard Power ließ sich am 13.03.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,22 CAD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Ballard Power -0,23 CAD je Aktie generiert. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 45,43 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 62,84 Mio. CAD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 34,29 Mio. CAD.

Am 06.05.2025 dürfte die Q1 2025-Bilanz von Ballard Power veröffentlicht werden. Ballard Power dürfte die Q1 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 13.05.2026 präsentieren.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2025 ein Verlust in Höhe von -0,572 CAD je Ballard Power-Aktie in den Büchern stehen.

