Ballard Power Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Ballard Power am Mittwochnachmittag mit Einbußen

Aktie im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Ballard Power. Die Aktie verlor zuletzt in der NASDAQ-Sitzung 1,2 Prozent auf 1,63 USD.

Die Ballard Power-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung um 15:52 Uhr 1,2 Prozent im Minus bei 1,63 USD. In der Spitze fiel die Ballard Power-Aktie bis auf 1,61 USD. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 1,63 USD. Von der Ballard Power-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 30.903 Stück gehandelt.

Am 15.12.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 4,01 USD. 146,01 Prozent Plus fehlen der Ballard Power-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 1,60 USD fiel das Papier am 18.10.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Ballard Power-Aktie 2,19 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Ballard Power-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 0,000 CAD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 CAD belaufen.

Ballard Power ließ sich am 12.08.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,14 CAD. Im Vorjahresquartal hatten -0,14 CAD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 21,90 Mio. CAD vermeldet – das entspricht einem Plus von 6,52 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 20,56 Mio. CAD in den Büchern standen.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2024 dürfte Ballard Power am 05.11.2024 vorlegen. Am 11.11.2025 wird Ballard Power schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2025 präsentieren.

Experten prognostizieren für das Jahr 2024 einen Verlust in Höhe von -0,672 CAD je Ballard Power-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Ballard Power-Aktie

Erste Schätzungen: Ballard Power präsentiert Quartalsergebnisse

NASDAQ Composite Index-Papier Ballard Power-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Ballard Power von vor 10 Jahren eingebracht

Gute Stimmung in New York: NASDAQ Composite am Montagnachmittag freundlich