Ballard Power Aktie News: Ballard Power am Mittag gesucht

Im XETRA-Handel gewannen die Ballard Power-Papiere um 24.05.2022 12:22:00 Uhr 0,2 Prozent. Den höchsten Wert des Tages markierte die Ballard Power-Aktie bei 6,67 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 6,67 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 2.300 Ballard Power-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 02.11.2021 bei 16,70 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 60,24 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 12.05.2022 bei 5,60 EUR. Abschläge von 18,66 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Ballard Power ließ sich am 09.05.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,18 CAD. Im Vorjahresquartal waren -0,07 CAD je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz wurden 27,25 CAD gegenüber 21,68 CAD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Voraussichtlich am 03.08.2022 dürfte Ballard Power Anlegern einen Blick in die Q2 2022-Bilanz gewähren.

Laut Analysten dürfte Ballard Power im Jahr 2023 einen Verlust in Höhe von -0,566 CAD einfahren.

