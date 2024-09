Ballard Power Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Ballard Power am Dienstagnachmittag freundlich

Aktienentwicklung

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Ballard Power. Zuletzt stieg die Ballard Power-Aktie. In der NASDAQ-Sitzung kletterte das Papier um 1,5 Prozent auf 1,70 USD.

Das Papier von Ballard Power konnte um 15:52 Uhr klettern und stieg im NASDAQ-Handel um 1,5 Prozent auf 1,70 USD. Die Ballard Power-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 1,70 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 1,68 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Ballard Power-Aktien beläuft sich auf 32.905 Stück.

Am 15.12.2023 erreichte der Anteilsschein mit 4,01 USD ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 136,58 Prozent. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 07.09.2024 bei 1,62 USD. Mit Abgaben von 4,72 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 CAD, nach 0,000 CAD im Jahr 2023.

Ballard Power gewährte am 12.08.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2024 abgelaufenen Quartals. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -0,14 CAD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,14 CAD je Aktie erwirtschaftet worden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 6,52 Prozent auf 21,90 Mio. CAD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 20,56 Mio. CAD in den Büchern gestanden.

Die kommende Q3 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 05.11.2024 veröffentlicht.

Analysten erwarten für 2024 einen Verlust in Höhe von -0,679 CAD je Ballard Power-Aktie.

