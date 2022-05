Ballard Power Aktie News: Ballard Power reagiert am Mittwochnachmittag positiv

Das Papier von Ballard Power legte um 25.05.2022 16:22:00 Uhr zu und stieg im Frankfurt-Handel um 0,4 Prozent auf 6,21 EUR. Die Ballard Power-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 6,30 EUR. Bei 6,23 EUR startete der Titel in den Frankfurt-Handelstag. Zuletzt wurden via Frankfurt 8.262 Ballard Power-Aktien umgesetzt.

Am 08.11.2021 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 16,98 EUR. Das 52-Wochen-Hoch liegt 63,42 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Ballard Power-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 5,60 EUR ab. Mit einem Kursverlust von 10,93 Prozent würde die Ballard Power-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Am 09.05.2022 lud Ballard Power zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2022 endete. Ballard Power hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,18 CAD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,07 CAD je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite standen 27,25 CAD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 21,68 CAD umgesetzt.

Die kommende Q2 2022-Kennzahlen werden voraussichtlich am 03.08.2022 veröffentlicht.

Der Verlust 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -0,566 CAD je Ballard Power-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Pavel Kapysh / Shutterstock.com