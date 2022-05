Ballard Power Aktie News: Ballard Power am Vormittag mit Kursplus

Die Aktie notierte um 25.05.2022 09:22:00 Uhr mit Gewinnen. Im Frankfurt-Handel legte sie um 1,8 Prozent auf 6,30 EUR zu. Zwischenzeitlich stieg die Ballard Power-Aktie sogar auf 6,30 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 6,23 EUR. Zuletzt wechselten via Frankfurt 760 Ballard Power-Aktien den Besitzer.

Am 08.11.2021 erreichte der Anteilsschein mit 16,98 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 62,90 Prozent über dem aktuellen Kurs der Ballard Power-Aktie. Kursverluste drückten das Papier am 12.05.2022 auf bis zu 5,60 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 12,50 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Ballard Power ließ sich am 09.05.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,18 CAD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Ballard Power ein EPS von -0,07 CAD in den Büchern gestanden. Beim Umsatz wurden 27,25 CAD gegenüber 21,68 CAD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die kommende Q2 2022-Kennzahlen werden voraussichtlich am 03.08.2022 veröffentlicht.

Laut Analysten dürfte Ballard Power im Jahr 2023 einen Verlust in Höhe von -0,566 CAD einfahren.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Ballard Power-Aktie

Ballard Power-Aktie mit zweistelligen Abschlägen: Ballard Power weitet Verluste aus

Ausblick: Ballard Power präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Wasserstoff kann laut Studie um Längen klimaschädlicher sein als CO2

Ausgewählte Hebelprodukte auf Ballard Power Inc. Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Ballard Power Inc. Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Ballard Power Inc.

Bildquellen: Pavel Kapysh / Shutterstock.com