Ballard Power Aktie News: Ballard Power im Minusbereich

Der Ballard Power-Aktie ging im Frankfurt-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,5 Prozent auf 13,79 EUR. Im Tief verlor die Ballard Power-Aktie bis auf 13,77 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 13,87 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Ballard Power-Aktien beläuft sich auf 5.528 Stück.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 34,80 EUR. Dieser Kurs wurde am 09.02.2021 erreicht. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 11.05.2021 bei 10,26 EUR.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Ballard Power einen Verlust von -0,253 CAD je Aktie in der Bilanz 2022 stehen haben dürfte.

Ballard Power Systems Inc. ist ein kanadischer Hersteller von Brennstoffzellen. Die emissionsfreien PEM-Brennstoffzellen von Ballard ermöglichen die Elektrifizierung der Mobilität, einschließlich Bussen, Nutzfahrzeugen, Zügen, Seeschiffen, Personenkraftwagen und Gabelstaplern.

