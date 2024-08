Ballard Power Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Ballard Power tendiert am Donnerstagnachmittag fester

So bewegt sich Ballard Power

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Ballard Power. Die Ballard Power-Aktie konnte zuletzt im NASDAQ-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,1 Prozent auf 1,83 USD.

Die Aktionäre schickten das Papier von Ballard Power nach oben. Im NASDAQ-Handel gewann die Aktie um 15:42 Uhr 1,1 Prozent auf 1,83 USD. Kurzfristig markierte die Ballard Power-Aktie bei 1,86 USD ihr bisheriges Tageshoch. Bei 1,83 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ-Handel 23.004 Ballard Power-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 16.09.2023 auf bis zu 4,34 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 137,16 Prozent. Am 14.08.2024 gab der Anteilsschein bis auf 1,78 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 3,01 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 CAD an Ballard Power-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 CAD.

Am 12.08.2024 hat Ballard Power in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2024 – vorgestellt. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,14 CAD. Im Vorjahresquartal hatten -0,14 CAD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 6,52 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 21,90 Mio. CAD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 20,56 Mio. CAD in den Büchern gestanden.

Die kommende Q3 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 05.11.2024 veröffentlicht.

Analysten erwarten für 2024 einen Verlust in Höhe von -0,681 CAD je Ballard Power-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Ballard Power-Aktie

Schwache Performance in New York: Das macht der NASDAQ Composite aktuell

NASDAQ Composite-Handel aktuell: NASDAQ Composite präsentiert sich zum Start schwächer

NASDAQ Composite aktuell: NASDAQ Composite verbucht letztendlich Gewinne