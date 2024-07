Bank-Zahlen

Unicredit hat seine Ertragsprognose für das laufende Jahr nach einer unerwartet deutlichen Gewinnsteigerung im zweiten Quartal erhöht.

Wie die italienische Bank am Mittwoch mitteilte, kletterte der Nettogewinn auf 2,68 Milliarden von 2,31 Milliarden Euro im gleichen Zeitraum des Vorjahres, wobei die Erträge um 6,1 Prozent auf 6,33 Milliarden Euro zulegten.

Der Nettozinsertrag - die Differenz zwischen dem, was eine Bank an Krediten verdient und dem, was sie den Kunden für Einlagen zahlt - stieg im Jahresvergleich um 1,9 Prozent auf 3,57 Milliarden Euro.

Analysten hatten mit 2,38 Milliarden Euro Überschuss bei Erträgen von 6 Milliarden Euro gerechnet, wie ein von der Bank erstellter Konsens zeigt.

Angesichts der Zahlen kündigte Unicredit die Zahlung einer Zwischendividende von rund 1,4 Milliarden Euro an, wobei die Konditionen im Oktober festgelegt werden sollen.

Die Bank hob auch ihre Ertragsprognose für das Jahr an. Sie rechnet nun mit Erträgen von mehr als 23 Milliarden Euro für dieses Jahr. Bislang hatte sie für 2024 Erträge in Höhe von rund 22,5 Milliarden Euro prognostiziert.

BARCELONA (Dow Jones)