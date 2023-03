Nach Drama um Silicon Valley Bank: Tesla-Chef Elon Musk zieht Kauf der SVB Financial Group in Betracht

• SVB-Bank in finanzieller Bedrängnis• USA schließen staatliche Rettungsaktion aus• Musk offen für Idee, SVB zu kaufen

Liquiditätssorgen haben bei der 1983 gegründeten SVB in der letzten Woche für enorme Unsicherheiten gesorgt. Viele Anleger fühlten sich an die Lehman-Krise erinnert und trennten sich in großem Stil von Anteilen an der Bank. Die Aktien brachen um rund 70 Prozent ein und wurden am Freitag vom Handel ausgesetzt. Eine Notkapitalerhöhung scheiterte, das Finanzhaus wurde vorübergehend unter staatliche Kontrolle gestellt. Zum Schutz der Kunden seien alle versicherten Einlagen der Bank in eine neue Zweckgesellschaft überführt worden, hieß es vor dem Wochenende.

Doch eine staatliche Rettung der Silicon Valley Bank wird es nicht geben, das stellte US-Finanzminsterin Janet Yellen klar. In der Finanzkrise vor einigen Jahren sei die Regierung zwar auf diese Weise eingeschritten, sagte Yellen am Sonntag auf eine entsprechende Frage in einem Interview des Senders CBS. Sie betonte aber: "Das machen wir nicht noch einmal." Kunden des Finanzhauses sollten sich aber keine Sorgen machen, die Einlagen seien vollständig geschützt und sie könnten ab Montag auf ihr gesamtes Geld zugreifen. "Der Steuerzahler wird keine Verluste durch die Abwicklung der Silicon Valley Bank tragen müssen".

Kauft Elon Musk die SVB?

Tesla-Chef und Multi-Milliardär Elon Musk hat die jüngsten Ereignisse unterdessen auf Twitter kommentiert. Auf einen Vorschlag von Min-Liang Tan, dem CEO von Razer, dass Musk die SVB übernehmen und zu einer digitalen Bank umbauen solle, antwortete er, er sei offen für diese Idee.

I’m open to the idea - Elon Musk (@elonmusk) March 11, 2023

Die Twitter-User reagierten uneinheitlich auf diese Aussage von Musk. "Eine Bank fehlt noch in deinem Ökosystem", antwortete Antonio Altamirano, ein Schauspieler aus Chile. Andere User fragten sich, ob Musk zu diesem Zweck erneut Tesla-Aktien verkaufen werde. Musk blieb sowohl eine Antwort als auch weitere Details zu diesem Thema schuldig.

Elon Musk ist nicht nur Chef von Tesla und größter Anteilseigner des Elektroautobauers, er besitzt auch den Kurznachrichtendienst Twitter und ist zudem in führender Position bei SpaceX, The Boring Company, Neuralink und OpenAI tätig. Ein Finanzhaus besitzt der 51-Jährige aber tatsächlich noch nicht.



