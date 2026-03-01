Banken fragen 0,575 Milliarden Euro mehr EZB-Liquidität nach

DOW JONES--Die Nachfrage der Banken des Euroraums nach Liquidität der Europäischen Zentralbank (EZB) hat beim einwöchigen Hauptrefinanzierungsgeschäft zugenommen. Wie die EZB mitteilte, wurden 10,803 Milliarden Euro nach 10,228 Milliarden in der Vorwoche zum Festzinssatz von 2,15 Prozent zugeteilt. Die Gebote von 54 (Vorwoche: 55) Instituten wurden voll bedient. Die Banken des Euroraums besorgten sich damit 0,575 Milliarden Euro mehr EZB-Liquidität. Das neue Geschäft wird am 18. März valutiert und ist am 25. März fällig.

Wer­bung Wer­bung

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/apo/rio

(END) Dow Jones Newswires

March 17, 2026 06:34 ET (10:34 GMT)