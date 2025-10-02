DAX23.751 ±0,0%ESt505.503 -0,1%Top 10 Crypto15,58 -2,1%Dow46.316 +0,2%Nas22.591 +0,5%Bitcoin96.262 -1,2%Euro1,1747 +0,2%Öl67,29 -0,5%Gold3.803 -0,8%
Banken fragen 3,272 Milliarden Euro weniger EZB-Liquidität nach

30.09.25 11:35 Uhr

DOW JONES--Die Nachfrage der Banken des Euroraums nach Liquidität der Europäischen Zentralbank (EZB) hat beim einwöchigen Hauptrefinanzierungsgeschäft abgenommen. Wie die EZB mitteilte, wurden 8,844 Milliarden Euro nach 12,116 Milliarden in der Vorwoche zum Festzinssatz von 2,15 Prozent zugeteilt. Die Gebote von 43 (Vorwoche: 58) Instituten wurden voll bedient. Die Banken des Euroraums besorgten sich damit 3,272 Milliarden Euro weniger EZB-Liquidität. Das neue Geschäft wird am 1. Oktober valutiert und ist am 8. Oktober fällig.

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/apo/mgo

(END) Dow Jones Newswires

September 30, 2025 05:36 ET (09:36 GMT)