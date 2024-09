Barrick Gold Aktie News: S&P/TSX Aktie Barrick Gold steigt am Nachmittag

So bewegt sich Barrick Gold

Die Aktie von Barrick Gold zählt am Freitagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Barrick Gold-Aktie stand in der TSX-Sitzung zuletzt 2,1 Prozent im Plus bei 28,58 CAD.

Im TSX-Handel gewannen die Barrick Gold-Papiere um 15:53 Uhr 2,1 Prozent. Den Tageshöchststand markierte die Barrick Gold-Aktie bei 28,67 CAD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 28,30 CAD. Bisher wurden heute 503.520 Barrick Gold-Aktien gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 13.09.2024 bei 28,67 CAD. 0,33 Prozent Plus fehlen der Barrick Gold-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 15.02.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 18,65 CAD ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 34,73 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,548 CAD. Im Vorjahr erhielten Barrick Gold-Aktionäre 0,540 CAD je Wertpapier.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Barrick Gold am 12.08.2024. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,29 CAD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,23 CAD je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Barrick Gold in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 13,11 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 4,33 Mrd. CAD im Vergleich zu 3,82 Mrd. CAD im Vorjahresquartal.

Die Barrick Gold-Bilanz für Q3 2024 wird am 31.10.2024 erwartet.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 1,72 CAD je Aktie in den Barrick Gold-Büchern.

