BASF Aktie News: BASF verliert am Donnerstagnachmittag

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von BASF. Das Papier von BASF befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 1,2 Prozent auf 42,57 EUR ab.

Die Aktie notierte um 15:52 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 1,2 Prozent auf 42,57 EUR. Zwischenzeitlich weitete die BASF-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 42,34 EUR aus. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 42,84 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 1.017.008 BASF-Aktien.

Bei 54,93 EUR erreichte der Titel am 04.04.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der BASF-Aktie ist somit 29,03 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 26.10.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 40,25 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 5,45 Prozent unter dem aktuellen Kurs der BASF-Aktie.

Nach 3,40 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 3,35 EUR je BASF-Aktie. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 50,40 EUR je BASF-Aktie aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte BASF am 26.07.2024. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,48 EUR. Im Vorjahresviertel hatte BASF 0,56 EUR je Aktie erwirtschaftet. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 16,11 Mrd. EUR – eine Minderung von 6,90 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 17,31 Mrd. EUR eingefahren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2024 dürfte BASF am 30.10.2024 vorlegen. Mit der Vorlage der Q3 2025-Bilanz von BASF rechnen Experten am 22.10.2025.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je BASF-Aktie in Höhe von 3,52 EUR im Jahr 2024 aus.

