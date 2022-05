BASF Aktie News: BASF verliert am Nachmittag kräftig

Aktien in diesem Artikel BASF 47,60 EUR

-5,46% Charts

News

Analysen

Das Papier von BASF gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 16:22 Uhr ging es um 5,6 Prozent auf 47,59 EUR abwärts. Bei 47,12 EUR markierte die BASF-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 47,50 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 5.076.482 BASF-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 11.05.2021 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 71,05 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der BASF-Aktie ist somit 33,02 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 47,12 EUR erreichte der Anteilsschein am 02.05.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der BASF-Aktie liegt somit 1,00 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 71,68 EUR.

Am 29.04.2022 legte BASF die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2022 endete, vor. Das EPS wurde auf 2,70 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 2,00 EUR je Aktie erzielt worden. BASF hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 23.083,00 EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 18,98 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 19.400,00 EUR erwirtschaftet worden waren.

Voraussichtlich am 27.07.2022 dürfte BASF Anlegern einen Blick in die Q2 2022-Bilanz gewähren. Die Q2 2023-Finanzergebnisse könnte BASF möglicherweise am 28.07.2023 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je BASF-Aktie in Höhe von 5,92 EUR im Jahr 2023 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BASF-Aktie

BASF-Aktie: Was Analysten von BASF erwarten

BASF-Aktie schließt im Minus: BASF kann im ersten Quartal Umsatz steigern - Jahresziele bestätigt

Wintershall DEA rutscht in die Verlustzone - BASF-Aktie gewinnt

Ausgewählte Hebelprodukte auf BASF Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Produkte auf BASF Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Produkte auf BASF

Bildquellen: BASF SE