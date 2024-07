BASF Aktie News: BASF am Dienstagnachmittag gefragt

So bewegt sich BASF

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von BASF. Im XETRA-Handel gewannen die BASF-Papiere zuletzt 0,8 Prozent.

Die Aktie notierte um 15:52 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,8 Prozent auf 44,74 EUR zu. Bei 44,86 EUR markierte die BASF-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 44,32 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 798.962 BASF-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 54,93 EUR markierte der Titel am 04.04.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 22,79 Prozent. Der Anteilsschein verbuchte am 26.10.2023 Kursverluste bis auf 40,25 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 10,03 Prozent würde die BASF-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 3,34 EUR. Im Vorjahr hatte BASF 3,40 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 51,20 EUR.

Am 25.04.2024 lud BASF zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2024 endete. Das EPS wurde auf 1,53 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,75 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat BASF in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 12,20 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 17,55 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 19,99 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q2 2024-Finanzergebnisse wird am 26.07.2024 erwartet. Die Veröffentlichung der BASF-Ergebnisse für Q2 2025 erwarten Experten am 30.07.2025.

Den erwarteten Gewinn je BASF-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 3,56 EUR fest.



