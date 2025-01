BASF Aktie News: BASF am Vormittag mit negativen Vorzeichen

Kursverlauf

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von BASF. Die BASF-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 0,2 Prozent auf 42,54 EUR ab.

Die BASF-Aktie wies um 09:07 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 42,54 EUR abwärts. Die größten Abgaben verzeichnete die BASF-Aktie bis auf 42,52 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 42,60 EUR. Bisher wurden via XETRA 44.533 BASF-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 04.04.2024 bei 54,93 EUR. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die BASF-Aktie somit 22,57 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 05.08.2024 bei 40,18 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die BASF-Aktie mit einem Verlust von 5,55 Prozent wieder erreichen.

Für BASF-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 3,40 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 2,48 EUR ausgeschüttet werden. Experten gaben als mittleres Kursziel 52,84 EUR an.

BASF gewährte am 30.10.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2024 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,32 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten -0,28 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 0,03 Prozent auf 15,74 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 15,74 Mrd. EUR gelegen.

Die Kennzahlen für Q4 2024 dürfte BASF am 28.02.2025 präsentieren. Experten kalkulieren am 20.02.2026 mit der Veröffentlichung der Q4 2025-Bilanz von BASF.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 3,47 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

