BASF Aktie News: BASF gewinnt am Mittwochmittag

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Mittwochmittag der Anteilsschein von BASF. Das Papier von BASF legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,9 Prozent auf 45,11 EUR.

Die BASF-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:47 Uhr 0,9 Prozent im Plus bei 45,11 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die BASF-Aktie bei 45,16 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 44,90 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 266.734 BASF-Aktien umgesetzt.

Am 04.04.2024 markierte das Papier bei 54,93 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 21,78 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 40,25 EUR ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die BASF-Aktie derzeit noch 10,76 Prozent Luft nach unten.

Zuletzt erhielten BASF-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 3,40 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 3,34 EUR aus. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 51,20 EUR je BASF-Aktie aus.

BASF ließ sich am 25.04.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,53 EUR gegenüber 1,75 EUR im Vorjahresquartal. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat BASF in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 12,20 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 17,55 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 19,99 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Am 26.07.2024 werden die Q2 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2025-Bilanz am 30.07.2025.

Den erwarteten Gewinn je BASF-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 3,56 EUR fest.

