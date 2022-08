BASF Aktie News: Anleger trennen sich am Vormittag vermehrt von BASF

Aktien in diesem Artikel BASF 43,66 EUR

Die BASF-Aktie musste um 03.08.2022 09:22:00 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,4 Prozent auf 43,58 EUR. Im Tief verlor die BASF-Aktie bis auf 43,50 EUR. Mit einem Wert von 43,83 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten BASF-Aktien beläuft sich auf 66.820 Stück.

Mit einem Kursgewinn bis auf 69,52 EUR erreichte der Titel am 14.08.2021 ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 37,31 Prozent hinzugewinnen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 39,33 EUR am 05.07.2022. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 10,82 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 63,91 EUR je BASF-Aktie an.

Am 27.07.2022 legte BASF die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2022 endete, vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 2,37 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 2,03 EUR je Aktie in den Büchern standen. Im abgelaufenen Quartal hat BASF 22.974,00 EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 16,31 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 19.753,00 EUR erwirtschaftet worden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2022 dürfte BASF am 26.10.2022 vorlegen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2023-Bilanz auf den 25.10.2023.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2022 liegen bei durchschnittlich 6,37 EUR je BASF-Aktie.

Redaktion finanzen.net

