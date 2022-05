BASF Aktie News: BASF präsentiert sich am Mittwochnachmittag stärker

Aktien in diesem Artikel BASF 49,20 EUR

Das Papier von BASF legte um 04.05.2022 16:22:00 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 3,8 Prozent auf 49,33 EUR. Kurzfristig markierte die BASF-Aktie bei 49,66 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 48,00 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 3.357.133 BASF-Aktien.

Am 11.05.2021 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 71,05 EUR an. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die BASF-Aktie somit 30,57 Prozent niedriger. Bei 46,61 EUR erreichte der Anteilsschein am 03.05.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der BASF-Aktie liegt somit 5,84 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 71,64 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte BASF am 29.04.2022. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 2,70 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 2,00 EUR je Aktie generiert. Der Umsatz wurde auf 23.083,00 EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 19.400,00 EUR umgesetzt worden waren.

BASF dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2022 voraussichtlich am 27.07.2022 präsentieren. BASF dürfte die Q2 2023-Ergebnisse Experten zufolge am 28.07.2023 präsentieren.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass BASF ein EPS in Höhe von 5,90 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

