BASF Aktie News: BASF verliert am Vormittag

Die Aktie von BASF gehört am Montagvormittag zu den Verlierern des Tages. Der BASF-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 1,2 Prozent auf 42,80 EUR.

Die BASF-Aktie notierte um 09:07 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 1,2 Prozent auf 42,80 EUR. Das bisherige Tagestief markierte BASF-Aktie bei 42,50 EUR. Bei 42,61 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 226.276 BASF-Aktien.

Bei einem Wert von 55,06 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (06.03.2025). Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die BASF-Aktie 28,64 Prozent zulegen. Am 07.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 37,40 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die BASF-Aktie derzeit noch 12,62 Prozent Luft nach unten.

Nachdem im Jahr 2024 2,25 EUR an BASF-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 2,30 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 49,88 EUR je BASF-Aktie an.

Am 11.07.2025 lud BASF zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,09 EUR. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls 1,53 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. BASF hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 15,77 Mrd. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 10,16 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 17,55 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

BASF wird die nächste Bilanz für Q2 2025 voraussichtlich am 30.07.2025 vorlegen. Mit der Vorlage der Q2 2026-Bilanz von BASF rechnen Experten am 29.07.2026.

Experten taxieren den BASF-Gewinn für das Jahr 2025 auf 3,04 EUR je Aktie.

