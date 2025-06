BASF Aktie News: BASF gewinnt am Mittwochnachmittag an Fahrt

Notierung im Blick

Die Aktie von BASF zählt am Mittwochnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die BASF-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,3 Prozent auf 42,12 EUR.

Die BASF-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 15:52 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,3 Prozent auf 42,12 EUR. Bei 42,69 EUR markierte die BASF-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 42,33 EUR. Zuletzt wechselten 1.684.694 BASF-Aktien den Besitzer.

Am 06.03.2025 erreichte der Anteilsschein mit 55,06 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 30,72 Prozent hinzugewinnen. Am 07.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 37,40 EUR. Mit einem Kursverlust von 11,21 Prozent würde die BASF-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 2,31 EUR, nach 2,25 EUR im Jahr 2024. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 49,56 EUR.

Am 02.05.2025 hat BASF die Kennzahlen zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,91 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 1,53 EUR je Aktie in den Büchern standen. Auf der Umsatzseite hat BASF im vergangenen Quartal 17,40 Mrd. EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 0,86 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte BASF 17,55 Mrd. EUR umsetzen können.

Am 30.07.2025 werden die Q2 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Schätzungsweise am 29.07.2026 dürfte BASF die Q2 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass BASF einen Gewinn von 3,13 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

