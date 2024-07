BASF Aktie News: BASF büßt am Donnerstagmittag ein

So bewegt sich BASF

Die Aktie von BASF gehört am Donnerstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,2 Prozent auf 45,17 EUR.

Die BASF-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:49 Uhr mit Abschlägen von 0,2 Prozent bei 45,17 EUR. In der Spitze büßte die BASF-Aktie bis auf 45,08 EUR ein. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 45,24 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 212.016 BASF-Aktien umgesetzt.

Am 04.04.2024 markierte das Papier bei 54,93 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 21,61 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 26.10.2023 gab der Anteilsschein bis auf 40,25 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die BASF-Aktie mit einem Verlust von 10,89 Prozent wieder erreichen.

Nachdem im Jahr 2023 3,40 EUR an BASF-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 3,34 EUR aus. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 51,20 EUR je BASF-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte BASF am 25.04.2024. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,53 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,75 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat BASF in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 12,20 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 17,55 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 19,99 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2024 dürfte BASF am 26.07.2024 vorlegen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2025-Bilanz am 30.07.2025.

Experten gehen davon aus, dass BASF im Jahr 2024 3,56 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

