BASF Aktie News: BASF schiebt sich am Nachmittag vor

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von BASF. Zuletzt sprang die BASF-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,3 Prozent auf 44,61 EUR zu.

Um 15:52 Uhr ging es für das BASF-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,3 Prozent auf 44,61 EUR. Die BASF-Aktie zog in der Spitze bis auf 44,69 EUR an. Bei 44,05 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Von der BASF-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 576.616 Stück gehandelt.

Am 04.04.2024 erreichte der Anteilsschein mit 54,93 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 23,15 Prozent könnte die BASF-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 05.08.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 40,18 EUR ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 9,93 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 3,40 EUR. Im Vorjahr hatte BASF 3,40 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 50,30 EUR.

Am 26.07.2024 äußerte sich BASF zu den Kennzahlen des am 30.06.2024 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,48 EUR. Im Vorjahresviertel hatte BASF 0,56 EUR je Aktie erwirtschaftet. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 6,90 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 17,31 Mrd. EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 16,11 Mrd. EUR.

Voraussichtlich am 30.10.2024 dürfte BASF Anlegern einen Blick in die Q3 2024-Bilanz gewähren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2025-Bilanz am 22.10.2025.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem BASF-Gewinn in Höhe von 3,48 EUR je Aktie aus.

