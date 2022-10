BASF Aktie News: BASF am Freitagmittag stabil

Aktien in diesem Artikel BASF 41,15 EUR

Zum Vortag unverändert notierte die BASF-Aktie um 12:22 Uhr im XETRA-Handel bei 41,28 EUR. In der Spitze gewann die BASF-Aktie bis auf 41,81 EUR. Die BASF-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 41,14 EUR ab. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 41,18 EUR. Bisher wurden via XETRA 336.677 BASF-Aktien gekauft oder verkauft.

Mit einem Kursgewinn bis auf 69,15 EUR erreichte der Titel am 10.02.2022 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 40,31 Prozent könnte die BASF-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Kursverluste drückten das Papier am 28.09.2022 auf bis zu 37,90 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die BASF-Aktie 8,91 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die BASF-Aktie bei 61,14 EUR.

BASF gewährte am 27.07.2022 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2022 abgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurden 2,37 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte BASF 2,03 EUR je Aktie eingenommen. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 16,31 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 22.974,00 EUR umgesetzt, gegenüber 19.753,00 EUR im Vorjahreszeitraum.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2022 dürfte BASF am 26.10.2022 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2023-Bilanz auf den 25.10.2023.

Experten gehen davon aus, dass BASF im Jahr 2022 6,62 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

