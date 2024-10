BASF Aktie News: BASF am Nachmittag tiefer

Notierung im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von BASF. Die BASF-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 0,2 Prozent auf 48,14 EUR nach.

Werte in diesem Artikel

Die BASF-Aktie wies um 15:53 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 48,14 EUR abwärts. In der Spitze fiel die BASF-Aktie bis auf 47,73 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 48,29 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 597.953 BASF-Aktien.

Am 04.04.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 54,93 EUR an. Mit einem Zuwachs von mindestens 14,12 Prozent könnte die BASF-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 05.08.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 40,18 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die BASF-Aktie derzeit noch 16,54 Prozent Luft nach unten.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 2,93 EUR. Im Vorjahr hatte BASF 3,40 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 50,10 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte BASF am 26.07.2024. Das EPS wurde auf 0,48 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,56 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 6,90 Prozent auf 16,11 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 17,31 Mrd. EUR gelegen.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 30.10.2024 erfolgen. BASF dürfte die Q3 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 22.10.2025 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je BASF-Aktie in Höhe von 3,43 EUR im Jahr 2024 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BASF-Aktie

KW 40: So bewegten sich die 40 DAX-Aktien in der vergangenen Woche

Aufschläge in Europa: STOXX 50 beendet den Handel in der Gewinnzone

Zuversicht in Europa: STOXX 50 liegt am Nachmittag im Plus