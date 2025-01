BASF Aktie News: BASF am Nachmittag in Rot

Aktie im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von BASF. Die BASF-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 1,3 Prozent auf 41,91 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von BASF nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 15:52 Uhr 1,3 Prozent auf 41,91 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die BASF-Aktie bis auf 41,73 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 42,29 EUR. Bisher wurden via XETRA 1.179.364 BASF-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 04.04.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 54,93 EUR. Mit einem Zuwachs von mindestens 31,07 Prozent könnte die BASF-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 40,18 EUR. Dieser Wert wurde am 05.08.2024 erreicht. Mit Abgaben von 4,14 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nachdem im Jahr 2023 3,40 EUR an BASF-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 2,48 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel der BASF-Aktie wird bei 52,84 EUR angegeben.

BASF gewährte am 30.10.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2024 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,32 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten -0,28 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 0,03 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 15,74 Mrd. EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 15,74 Mrd. EUR.

BASF dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2024 voraussichtlich am 28.02.2025 präsentieren. Experten erwarten die Q4 2025-Kennzahlen am 20.02.2026.

Experten taxieren den BASF-Gewinn für das Jahr 2024 auf 3,47 EUR je Aktie.

