ANALYSE-FLASH: Baader Bank senkt K+S auf 'Reduce' und Ziel auf 13 Euro

MÜNCHEN (dpa-AFX) - Die Baader Bank hat K+S (K+S) nach dem deutlichen Kursanstieg seit Jahresbeginn von "Add" auf "Reduce" abgestuft und das Kursziel von 16 auf 13 Euro gesenkt. Bei dem Salz- und Düngemittelkonzerns lasse nunmehr die positive Dynamik nach, schrieb Konstantin Wiechert in einer am Dienstag vorliegenden Einschätzung. Der Experte verwies darauf, dass K+S erst am Vortag einen milliardenschweren Wertberichtigungsbedarf ausgemacht hatte, was zusätzlichen Druck ausübe. Die Gewinnerwartungen des Marktes für 2025 seien mittlerweile zu hoch. Es sei an der Zeit, Gewinne mitzunehmen./rob/la/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.07.2025 / 11:43 / CEST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben